سهيل الغرياني: فرص عمل لمعلمي اللغة التركية ضمن مبادرتنا لخدمة المجتمع

أعلن سهيل ابن المفتي المعزول الصادق الغرياني عن إطلاق مبادرة لتعليم اللغة التركية داخل ليبيا.

وقال سهيل في تدوينة عبر “فيسبوك”: “فرص عمل لمعلمي اللغة التركية ضمن مبادرة التناصح لخدمة المجتمع”.

بدورها قالت مبادرة التناصح لخدمة المجتمع عبر صفحتها على “فيسبوك”: “فرصة عمل لمعلمي اللغة التركية، بعد انطلاق واستقرار برنامج اللغة الإنجليزية، آن الأوان للتوسعة وفتح مسارات جديدة للغات أخرى، سنبدأ بإذن الله بإطلاق برنامج لتعلم اللغة التركية”.

وأضافت المؤسسة الذي يديرها الغرياني أنها “ستتيح فرصة للتعاون مع معلمي ومعلمات اللغة التركية من ذوي الكفاءة والخبرة”، داعية إياهم للتواصل معها قل نهاية الشهر الجاري.

يشار إلى أن المفتي المعزول الصادق الغرياني عاد مؤخرا من تركيا التي أقام فيها سنوات.