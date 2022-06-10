الاتحاد الأوروبي يدعم مؤسسات اقتصادية ليبية “رئيسية” بـ 5 ملايين يورو

أطلق الاتحاد الأوروبي، في طرابلس، مشروع “E-NABLE” الجديد ، الذي يهدف إلى دعم المؤسسات الاقتصادية الليبية الرئيسية في تبني الخدمات الرقمية للشركات ورواد الأعمال.

وبحسب بيان الاتحاد الأوروبي في ليبيا، أمس الخميس، فإن سفير الاتحاد الأوروبي جوزيه ساباديل، قال بمناسبة إطلاق المشروع، إن “التحول إلى الحوكمة الاقتصادية الرقمية أمر أساسي لتطور القطاع الخاص في ليبيا ونمو الاقتصاد.

وأكد أن الحوكمة الإلكترونية تقوم بجعل الخدمات الحكومية أسرع وأكثر كفاءة لتمكّن الشركات ورواد الأعمال على التركيز على مهامهم الأساسية، أي تطوير اعمالهم والابتكار فيه”.

وتابع:” سيستمر المشروع لمدة ثلاثة سنوات (2022-2025) بهدف دعم تطوير قطاع خاص تنافسي جديد في ليبيا، ويتم تنفيذه من قبل شريكنا خبراء فرنسا”.

ومن جانبه، قال محمد الحويج، وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، خلال حفل إطلاق المشروع:” إطلاق مشروع E-NABLE ضرورة لدعم المؤسسات الليبية لتواكب التحول الرقمي الموجود في العالم، فالرقمنة تعتبر هي أساس المستقبل لأنها تدعم الاقتصاد الديناميكي وتساهم في دعم القطاع الخاص الجديد القادر على المنافسة والحوكمة الرشيدة”.

وسيتم تنفيذ مشروع E-NABLE الذي تبلغ تكلفته 5 ملايين يورو من قبل مؤسسة خبراء فرنسا وسيشمل مؤسسات اقتصادية ليبية رئيسية بما في ذلك وزارة الاقتصاد والتجارة ووزارة التخطيط ووزارة المالية ومصرف ليبيا المركزي وغرف التجارة، وفق لبيان الاتحاد الأوروبي.

كما سيعمل المشروع مع شركاء ليبيين في مجال التكنولوجيا والاتصالات مثل الهيئة العامة للمعلومات والشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات (LIPTIC) وعدد من شركات التكنولوجيا العامة والخاصة، بحسب البيان الصادر.