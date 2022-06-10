عون يبحث مع السفير الباكستاني سبل زيادة التعاون بين البلدين في قطاع النفط والغاز

ليبيا – استقبل وزير النفط والغاز بحكومة تصريف الأعمال محمد عون سفير جمهورية الباكستان الإسلامية راشد جاويد ونائبه.

السفير أكد بحسب المكتب الإعلامي لوزارة النفط والغاز رغبة بلاده في زيادة التعاون بين البلدين في جميع المجالات، وبالذات قطاع النفط والغاز.

وأفاد بأن الباكستان تعتبر من أكبر الدول المصدرة للعمالة المدربة في جميع التخصصات التي يمكنها المساهمة في خطة التمنية الليبية.

وبدوره، قام الوزير بإعطاء نبذة عن آفاق الصناعات النفطية الليبية في المستقبل، سواء في الاكتشاف أو الإنتاج وأيضًا مستقبل الصناعات البتروكيماوية.

وأضاف عون قائلًا: “إنّ الدولة الليبية تشجع الشركات الدولية للمشاركة في تطوير قطاع النفط والغاز وكذلك الطاقة البديلة تماشيًا مع طموحات المجتمع الدولي لخفض الانبعاثات الكربونية” .

وفي الختام اتفق الطرفان على إعداد مذكرة تفاهم تُدرس من الطرفين لتكون خارطة طريق لنوع التعاون مستقبلًا.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية