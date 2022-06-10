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الجولة القادمة من محادثات القاهرة.. محور لقاء المشري وويليامز

تم النشر منذُ 10 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بحثت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني ويليامز مع رئيس مجلس للدولة خالد المشري خطط الجولة القادمة والأخيرة من محادثات اللجنة المشتركة لمجلسي النواب والأعلى للدولة المقررة في القاهرة في 12 يونيو، والهادفة لوضع الإطار الدستوري اللازم لنقل البلاد إلى انتخابات وطنية شاملة في أسرع وقت ممكن.

واستعرضت ويليامز والمشري الاجتماعات التي جرت في تونس خلال اليومين الماضيين، بما في ذلك مع مجموعة العمل الأمنية الدولية بشأن ليبيا واللجنة العسكرية المشتركة 5+5، وكذلك مع ممثلين عن المجتمع الدولي أعربوا عن دعمهم الموحد لاستكمال العمل في المسار الدستوري، وفق ما نقله الموقع الرسمي لويليامز عبر منصة تويتر.

وكانت تونس قد احتضنت، الثلاثاء، الجلسة العامة لمجموعة العمل الأمنية؛ من أجل ليبيا حيث ناقشت مسألة مراقبة وقف إطلاق النار ونزع السلاح والتسريح وسبل المضي قدمًا بالنسبة لعمل اللجنة العسكرية المشتركة5+5.

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قناة 218 الليبية

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