أجواء معتدلة على مناطق الشمال الغربي

العنوان-طرابلس

تسود أجواء معتدلة، اليوم الجمعة، على أغلب مناطق الشمال الغربي، بينما تكون درجات الحرارة مرتفعة على باقي المناطق.

وبحسب توقعات المركز الوطني للأرصاد الجوية فتكون السماء في رأس أجدير حتى سرت- سهل الجفارة- جبل نفوسة قليلة السحب.

والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة على المناطق الساحلية، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 27 و33 درجة مئوية على أغلب المناطق.

أما في الخليج- سهل بنغازي حتى امساعد- الواحات- مراده تكون حالة السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر مساء اليوم على مرتفعات الجبل الأخضر مع احتمال بسيط لسقوط أمطار متفرقة الليلة وصباح الغد.

والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية نشطة السرعة أحيانا ما يتسبب في إثارة الأتربة والغبار، وتتحول تدريجيا إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة على المناطق الساحلية.

ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 32 و36 درجة مئوية على بنغازي والجبل الأخضر وأقصى الساحل الشرقي، وتكون بين 40 و45 درجة على باقي المناطق وتسجل انخفاضا يوم الغد.

أما في الجفرة- سبها- غات- غدامس-الحمادة تكون السماء صافية إلى ظهور بعض السحب المتفرقة، تتكاثر أحيانا على غات.

والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة تتحول مساء اليوم إلى شمالية شرقية على غدامس والجفرة.

ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 40 و43 درجة، وتتراجع يوم الغد على غدامس والجفرة.

أما في الكفرة- السرير- تازربو تكون حالة السماء صافية، والرياح متغيرة الاتجاه إلى جنوبية شرقية تتحول تدريجيا من مساء الغد إلى شمالية غربية، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 40 و44 درجة مئوية.