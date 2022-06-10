المنظمة الوطنية لدعم التبرع بالأعضاء: وفاة الكثير من زارعي الأعضاء بسبب عدم توفر الأدوية

ليبيا – قال مدير المنظمة الوطنية لدعم التبرع بالأعضاء محمود ميلاد أبو دبوس إن أدوية زارعي الأعضاء غير موجودة في ليبيا وأسعارها في السوق السوداء عالية جدًا لا يطيقها المواطن، واصفًا الوضع الصحي في ليبيا بـ”الكارثي”.

أبو دبوس ناشد في تسجيل مرئي تابعته صحيفة المرصد الجهات المسؤولة بتوفير هذه الأدوية ومشغلات الكلى وغيرها من الاحتياجات، لافتًا إلى أن وفاة الكثير من زارعي الأعضاء بسبب عدم توفر الأدوية “الكلى والكبد”، مؤكدًا عدم وجود حبة دواء واحدة لزارعي الأعضاء.

وأضاف: “هناك أكثر من 6 آلاف يغسلون الكلى، وغير متوفر لهم “الهيبارين” هو دواء يجب أن يأخذه المريض في كل جلسة لمنع التجلط، ولا وجود لمشغلات غسيل الكلى خاصة بالمنطقة الغربية”.

وأردف: “الوضع الآن كارثي سواء في سرت، أو تاجوراء، أو مصراتة، أو غريان، أو جنزور، ونتمنى ممن يملكون القرار السياسي والتنفيذي ولو حتى بعد موت الكثير من المرضى يجب أن يتحركوا، فالمريض لا يتحمل، وعلى من يملك القرار السياسي استحلفكم بالله ورسوله في حكومة الوحدة والبرلمان ومجلس الدولة والحكومة الليبية القادمة نحن لم ندخل بالجانب السياسي، انتبهوا إلينا نحن مرضى.”

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية