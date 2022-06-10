العقوري لـ«القنصل الإيطالي» في بنغازي: حريصون على الاستفادة من خبراتكم لتطوير العمل الدبلوماسي

التقى رئيس لجنة الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري، في مقر وزارة الخارجية بمدينة بنغازي، بالقنصل الإيطالي كارلو باتوري، والذي يستعد للمغادرة بعد انتهاء مهامه، حيث بحث الجانبان الموضوعات المشتركة بين البلدين .

وشكر العقوري، القنصل باتوري، على المجهودات الكبيرة التي قدمها وساهمت بشكل كبير في إعادة افتتاح القنصلية الإيطالية في مدينة بنغازي والعمل بشكل طبيعي، بالإضافة إلى وضع برامج للتعاون الثقافي والعلمي واستضافة الخبراء الإيطاليين في مختلف المجالات.

وأضاف العقوري، أن ذلك ساهم في تعزيز التعاون على مستوى كافة مناطق ليبيا، مرحباً بزيارة باتوري لليبيا في أي وقت .

كما زار رئيس لجنة الخارجية بمجلس النواب، رفقة القنصل الإيطالي، المعهد الدبلوماسي في بنغازي ولقاء طلابه، مؤكدًا أهمية الاستفادة من خبرات الدول الصديقة لتطوير العمل الدبلوماسي في ليبيا، لافتًا إلى أن إيطاليا لديها خبرات عريقة في هذا المجال، كما أن هناك حاجة لتعزيز التنسيق الدبلوماسي بين البلدين بالنظر للقرب الجغرافي ووجود قضايا مشتركة بين البلدين”.

وبدوره، جدد باتوري، شكره وتقديره وحرص بلاده على التعاون للنهوض بالعمل الدبلوماسي في ليبيا .