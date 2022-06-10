قمة ثلاثية تجمع مسؤولين من ليبيا وتونس والجزائر

تعتزم تونس عقد قمة ثلاثية تجمع مسؤولين من تونس وليبيا والجزائر تركز على قضايا التنمية المندمجة والمتضامنة، ومكافحة الإرهاب، والتصدي للجريمة المنظمة، والأمن الغذائي والطاقي والبيئي.

وقالت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، إن “تونس تستقبل اليوم الجمعة وزيرة الخارجية والتعاون الدولي في حكومة الوحدة نجلاء المنقوش. ووزير الشؤون الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة”، لافتة إلى أن الاجتماع سيكون مناسبة لاستعراض الاستحقاقات الاقليمية والدولية المقبلة.