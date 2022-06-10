السفير الألماني يشدد لـ “السائح” على ضرورة إجراء الانتخابات

العنوان-طرابلس

التقى السفير الألماني لدى ليبيا، ميخائيل أونماخت، مع رئيس مجلس إدارة المفوضية الوطنية للانتخابات، عماد السائح؛ وذلك لمناقشة آخر التطورات السياسية في ليبيا.

وفي تغريدة له عبر تويتر أمس الخميس قال أونماخت: “شددنا على ضرورة إجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن وتحقيقا لهذه الغاية، تواصل ألمانيا تقديم المساعدة الفنية والمشورة إلى مفوضية الانتخابات”.

وفي وقت سابق كان قد التقى السائح بمستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز لاستعراض سبل تدعيم المقترحات والمساعي الوطنية الساعية لتحقيق توافق الأطراف السياسية وإنجاز الاستحقاقات المرتقبة.

وعقد السائح اجتماعا مع المبعوث الخاص الفرنسي لدولة ليبيا بول سولير الذي أكد دعم بلاده مساعي إجراء الانتخابات في ليبيا خلال الفترة المقبلة.