المنفي يشدد على ضرورة التنسيق بين وزارة النفط والمؤسسة

أكد رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي على ضرورة معالجة المشكلات كافة التي تعيق سير عمل قطاع النفط، مشددًا على ضرورة تنسيق وتكثيف الجهود بين الوزارة والمؤسسة الوطنية للنفط.

جاء ذلك خلال لقاء المنفي مع وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة، محمد عون، حيث تم بحث سير عمل قطاع النفط، وأبرز التحديات التي تواجهه.

وقدم عون إحاطة للمنفي، تضمنت عددًا من الملفات المتعلقة بسير عمل المؤسسات والشركات النفطية، ومستويات إنتاج النفط والغاز بالحقول والموانئ النفطية، لافتًا إلى وجود بعض التحديات التي تعيقُ تطوير القطاع وزيادة الإنتاج.

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