البيوضي: أوامر للمرشحين البرلمانيين المؤيدين للدبيبة بتجهيز اعتصامات على حسابهم الخاص

كشف المرشح الرئاسي سليمان البيوضي عن انتهاء اجتماعات المرشحين البرلمانيين الذين استضفهم رئيس حكومة الوحدة المؤقتة عبد الحميد الدبيبة في فندق المهاري بطرابلس في مايو الماضي، تحت اسم “الأسبوع التشاوري للانتخابات”.

وقال البيوضي في تغريدة عبر “تويتر”: “منذ الليلة يبدأ المقيمون في فندق المهاري بطرابلس حزم أمتعتهم للمغادرة بعد انتهاء أعمال (شهرهم التشاوري) بشكل مفاجئ”.

وأوضح المرشح الرئاسي أن “نتائج اللقاء أسفرت عن تشكيل جسم لا يعلمه المقيمون من أعضائه، وسيكون مؤسسة مجتمع مدني داعمة للانتخابات على مقاس الدبيية”.

وأضاف البيوضي: “أبلغ الحاضرون بأن يبدؤوا بتجهيز اعتصامات في دوائرهم الانتخابية (على حسابهم الخاص)، وغير هذا الأمر التنفيذي لم يحملوا في جعبتهم شيئا، سوى رحلة الاستجمام على ضفاف المتوسط”.

وأكد المرشح الرئاسي: “عمليا انتهت فكرة الدبيبة وفريقه قبل أن تبدأ بفضل من تصدوا للعبث ويقفون بشموخ من أجل ليبيا ووحدتها ودفعا وتعزيزا بضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ديسمبر 2022”.

وجدد التأكيد على أن استعادة الزخم الوطني المطالب بالانتخابات وبشكل علني يفرض نفسه، ويضيق الخناق على المتمترسين خلف مصالحهم وأجنداتهم المشبوهة للبحث عن البدائل.

وتابع البيوضي: “كل الطرق مسدودة، ولا بديل عن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، أما الحرب فهي خيار يواجه تحديات كبرى وطنيا ودوليا”.

يشار إلى أن الدبيبة أعلن في فعاليات الأسبوع التشاوري عن أن حكومته ستشرع في إجراءات الانتخابات البرلمانية من شهر يونيو القادم، على أن تجرى نهاية هذا العام.