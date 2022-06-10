مباحثات ليبية بلغارية لتفعيل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين

بحث السفير الليبي لدى صوفيا مفتاح أبو شعالة مع وزير النقل والاتصالات في بلغاريا نيكولاي سابيف الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين، ومدى إمكانية تفعيلها في الوقت الحاضر.

كما شهد اللقاء الذي عقد الخميس بحث التنسيق للقيام بزيارات تشاورية بين المسؤولين في البلدين، وفق ما أورده الموقع الرسمي للسفارة الليبية في بلغاريا على منصة فيس بوك.

ونوقش خلال اللقاء أيضا ملف الناقلة الليبية “بدر”، إضافة إلى إمكانية تسيير رحلات جوية للطيران الليبي، إلى جانب عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

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