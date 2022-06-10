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مباحثات ليبية بلغارية لتفعيل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين

تم النشر منذُ ثانيتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بحث السفير الليبي لدى صوفيا مفتاح أبو شعالة مع وزير النقل والاتصالات في بلغاريا نيكولاي سابيف الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين، ومدى إمكانية تفعيلها في الوقت الحاضر.

كما شهد اللقاء الذي عقد الخميس بحث التنسيق للقيام بزيارات تشاورية بين المسؤولين في البلدين، وفق ما أورده الموقع الرسمي للسفارة الليبية في بلغاريا على منصة فيس بوك.

ونوقش خلال اللقاء أيضا ملف الناقلة الليبية “بدر”، إضافة إلى إمكانية تسيير رحلات جوية للطيران الليبي، إلى جانب عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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