المنقوش: تهانينا الخالصة لأعضاء مجلس الأمن المنتخبين حديثًا

هنأت وزير الخارجية بحكومة الوحدة المؤقتة نجلاء المنقوش الدولة الأعضاء المنتخبة بمجلس الأمن.

وقالت المنقوش في تغريدة عبر “تويتر”: “تهانينا الخالصة لأعضاء مجلس الأمن المنتخبين حديثًا مالطا وسويسرا والإكوادور واليابان وموزمبيق”.

وأضافت: “أتمنى لهم التوفيق في مهمتهم للحفاظ على السلام والأمن والتمسك بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة”.

وانتخب أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة (193 دولة)، أمس الخميس، الدول الخمس، كأعضاء غير دائمين في مجلس الأمن الدولي، لمدة عامين، اعتباراً من مطلع العام المقبل.

يشار إلى أن مجلس الأمن الدولي يتألف من 15 دولة، منها 5 دائمة، هي الصين وفرنسا وروسيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، و10 أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة وفق التوزيع الجغرافي.

ويجب أن تحصل الدولة المنتخبة على أصوات ثلثي الدول الحاضرة لجلسة الجمعية العامة من أجل الحصول على العضوية المؤقتة، ويُجدَّد نصف مقاعد الأعضاء المنتخبين غير الدائمين كل عام.