خلال لقائه المبعوث الفرنسي.. المشري يشدد على ضرورة التوافق على أسس دستورية للوصول للانتخابات | أخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24

شدد رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، اليوم الجمعة، على رؤية المجلس الأعلى للدولة للخروج من حالة الانسداد السياسي من خلال التوافق على أسس دستورية وقانونية سليمة؛ تمهيدا للوصول إلى الاستحقاقات الانتخابية.

وبحسب بيان المجلس، جاء ذلك خلال لقاء المشري مع مبعوث الرئيس الفرنسي إلى ليبيا بول سولير بحضور سفيرة فرنسا لدى ليبيا. بياتريس دوهيلين، بمقر المجلس الأعلى للدولة في العاصمة طرابلس.

وأطلع المبعوث الفرنسي خلال اللقاء المشري على ما خلصت إليه الاجتماعات التي عُقدت في تونس. وعلى رأسها اجتماعات مجموعة العمل الدولية بشأن ليبيا، والتي شاركت فيها فرنسا. مؤكدا دعم بلاده للجهود المبذولة لإنهاء العمل على المسار الدستوري؛ وذلك للوصول إلى الانتخابات في أقرب وقت ممكن.