ذا ناشيونال: عرب أميركان من بينهم ليبيين يصارعون الصعاب بالكوميديا السوداء

ليبيا – أكد تقرير منوع نشره موقع “ذا ناشيونال” الإخباري الدولي تنفيذ كوميديين من أصول عربية في الولايات المتحدة عرضا للكوميديا السوداء في العاصمة واشنطن.

التقرير الذي تابعته وترجمت أبرز ما فيه من مضامين صحيفة المرصد أشار إلى مشاركة كوميديين من أصول ليبية ومصرية وفلسطينية ولبنانية وعراقية في فعاليات العرض الهادف إلى جلب القليل من الجاذبية للقضايا الثقيلة في الشرق الأوسط بالإضافة إلى تثقيف غير العرب حول الثقافة العربية.

وتابع التقرير إن مسرح العرض الكوميدي كان مقهى ومكتبة “باس بويز آن بويتس” في الشارع رقم 14 النابض بالحياة في العاصمة الأميركية لعد أن ضج بالمتحمسين لمشاهدة “العرب المضحكين” ممن يحاولون علاج الصدمات التي مرت بها بلدانهم الأم والتعايش معها.

وبحسب التقرير يسعى العرض أيضا إلى الوقوف مع العرب والمسلمين في الولايات المتحدة وعدم جعلهم يشعرون بالوحدة.

ترجمة المرصد – خاص

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية