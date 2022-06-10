المنتخب الوطني يستعد لمواجهة نظيره التونسي في تصفيات أمم أفريقيا | أخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24

يدخل المنتخب الوطني لكرة القدم كغيره من المنتخبات الأفريقية في راحة ستستمر حتى 19 سبتمبر المقبل، حيث تستأنف الجولة الثالثة من التصفيات القارية المؤهلة نحو كأس الأمم الأفريقية المقبلة، بكوت ديفوار كان 2023، حيث يحل فيها فرسان المتوسط ضيفاً على جاره منتخب تونس نسور قرطاج، بعد أن مُني المنتخب الليبي بخسارة مفاجئة أمام منتخب غينيا الاستوائية بهدفين دون رد في إطار الجولة الثانية من تصفيات المجموعة العاشرة.

وجاءت الخسارة في مباراة كان بالإمكان حسمها من الشوط الأول، الذي قدم فيه المنتخب سيطرة ميدانية واضحة وأهدر عديد الفرص. التي كانت سانحة للتسجيل بعكس الشوط الثاني الذي لم يقدم فيه فرسان المتوسط المردود المطلوب لتصدر المجموعة بست نقاط. بعد أن فاز في المباراة الأولى على بوتسوانا بهدف، وجاء الهدف الأول لمنتخب غينيا الاستوائية بنيران صديقة. وجاء الهدف الثاني من علامة جزاء مشكوك في صحتها منحها الحكم الكاميروني. الذي ألغى هدفاً للمنتخب الوطني بداعي التسلل في زمن الشوط الأول، ليصبح ترتيب المجموعة العاشرة بعد الجولة الثانية. تونس أربع نقاط، وليبيا ثلاث نقاط، وغينيا الاستوائية ثلاث نقاط، وبوتسوانا نقطة واحدة.

وقرر الاتحاد الليبي لكرة القدم، إعادة تنظيم الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم بعد التعاقد مع مارتينز. وأعلن اتحاد الكرة تكليف المدرب الوطني عمر المريمي مهام المدرب المساعد. وإسناد مهمة مدير إداري المنتخب إلى اللاعب الدولي السابق علي الأسود استعداداً للاستحقاقات المقبلة للمنتخب الوطني. ومن بينها تصفيات كأس أمم أفريقيا 2023. التي ستقام في ملاعب ساحل العاج، ويباشر جهاز الفرنسي كورنتان مارتينز. مهامه من خلال متابعة مباريات الدوري المحلي، وستكون أبرز الاستحقاقات والالتزامات الدولية التي تنتظره قيادة فرسان المتوسط. خلال تصفيات بطولة أمم أفريقيا التي ستقام نهائياتها بملاعب ساحل العاج العام 2023. التي انطلقت تصفياتها بداية من مطلع شهر يونيو الجاري إلى جانب قيادة المنتخب الليبي خلال تصفيات بطولة أفريقيا للاعبين المحليين التي ستقام نهائياها بالجزائر.