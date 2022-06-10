اختتام فعاليات المؤتمر المصرفي الليبي حول «الامتثال»

اختتمت اليوم الجمعة، فعّاليات «المؤتمر المصرفي الليبي حول الامتثال» الّذي أقيم برعاية وتنظيم مصرف ليبيا المركزي، بالتعاون مع بنك المؤسسة العربية المصرفية-لندن (ABC)، والبنك التجاري العربي البريطاني (BACB).

وقال مصرف ليبيا المركزي عبر صفحته على «فيسبوك» إن المؤتمر الذي افتتحه المحافظ ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب الصديق عمر الكبير بدأت فعالياته أمس الخميس بمدينة طرابلس، بحضور رؤساء مجالس الإدارات والمديرين العامين للمصارف التجارية في ليبيا.

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وأوضح المصرف المركزي أن المؤتمر المصرفي جاء في إطار برنامج مصرف ليبيا المركزي لتطوير القطاع المصرفي في مجال «الحوكمة والامتثال ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب».

فعاليات المؤتمر المصرفي الليبي حول الامتثال، الذي أقيم في طرابلس يومي 9 و10 يونيو 2022. (مصرف ليبيا المركزي)

فعاليات المؤتمر المصرفي الليبي حول الامتثال، الذي أقيم في طرابلس يومي 9 و10 يونيو 2022. (مصرف ليبيا المركزي)

فعاليات المؤتمر المصرفي الليبي حول الامتثال، الذي أقيم في طرابلس يومي 9 و10 يونيو 2022. (مصرف ليبيا المركزي)

فعاليات المؤتمر المصرفي الليبي حول الامتثال، الذي أقيم في طرابلس يومي 9 و10 يونيو 2022. (مصرف ليبيا المركزي)

فعاليات المؤتمر المصرفي الليبي حول الامتثال، الذي أقيم في طرابلس يومي 9 و10 يونيو 2022. (مصرف ليبيا المركزي)

فعاليات المؤتمر المصرفي الليبي حول الامتثال، الذي أقيم في طرابلس يومي 9 و10 يونيو 2022. (مصرف ليبيا المركزي)