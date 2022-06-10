المنقوش ولعمامرة يصلان تونس للمشاركة في قمة ثلاثية

العنوان-تونس

وصلت وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية، نجلاء المنقوش، اليوم الجمعة، إلى تونس.

وكان في استقبال المنقوش بمطار تونس قرطاج الدولي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، عثمان الجرندي، الذي استقبل أيضا وزير الشؤون الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة، وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية التونسية.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عقد قمة ثلاثية تجمع مسؤولين من تونس وليبيا والجزائر، وتركز على قضايا التنمية المندمجة والمتضامنة، ومكافحة الإرهاب، والتصدي للجريمة المنظمة، والأمن الغذائي والطاقي والبيئي.

وقالت الوزارة التونسية في بيان، إن الاجتماع يعكس “حرص الدول الثلاث على تطوير العلاقات واستكشاف آفاق جديدة للتعاون إضافة إلى تبادل الرؤى وتنسيق المواقف حول مجمل القضايا الدولية والإقليمية الراهنة وما تطرحه من تحديات سياسية وأمنية واقتصادية واجتماعية وإنسانية”، لافتة إلى أن الاجتماع سيكون مناسبة لاستعراض الاستحقاقات الإقليمية والدولية المقبلة.