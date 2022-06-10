الاتحاد الأوروبي: مشروع جديد لتحسين الحوكمة الاقتصادية والتحول الرقمي في ليبيا

ليبيا – أطلق الاتحاد الأوروبي مشروع التمويل الجديد “إي- نيبل” لمساعدة مؤسسات ليبيا الاقتصادية الرئيسية على تحسين نظام الحوكمة الاقتصادية والتحول الرقمي.

ووفقا لتقرير إخباري صدر عن الخدمة الصحفية والإعلامية في الاتحاد تابعته وترجمته صحيفة المرصد سيدعم المشروع الممتد من العام 2022 وحتى العام 2025 والممول من قبل الاتحاد الأوروبي المؤسسات الاقتصادية الليبية الرئيسية لإدخال أدوات الحوكمة الاقتصادية الرقمية وتحسين الخدمات الرقمية للشركات.

وأضاف التقرير إن الهدف منه هو تعزيز بيئة أعمال مشجعة وصديقة للاستثمار وتقوية القطاع الخاص الليبي والمساهمة في النمو الاقتصادي في ليبيا مشيرا إلى أن إطلاق المشروع يمثل ضرورة لدعم المؤسسات الليبية لمواكبة التحول الرقمي الذي يحدث في العالم.

وتابع التقرير إن الرقمنة تمثل المستقبل لأنها تدعم إنشاء اقتصاد ديناميكي وتساهم في دعم قطاع خاص تنافسي جديد مع حكم جيد ناقلا عن وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة تصريف الأعمال محمد الحويج قوله:”التحول إلى الحوكمة الاقتصادية الرقمية أمر أساسي لتطور القطاع الخاص في ليبيا ونمو الاقتصاد.

وبين الحويج إن الحوكمة الإلكترونية تجعل الخدمات الحكومية أسرع وأكثر كفاءة لتمكين الشركات ورواد الأعمال من التركيز على مهامهم الأساسية فيما قال سفير الاتحاد الأوروبي في ليبيا “خوسيه ساباديل”:”تعد الرقمنة وتكييف أنظمة الحوكمة مع عالمنا الرقمي من الأولويات الرئيسية للاتحاد ونحن نستثمر بكثافة في هذا المجال في أوروبا ونتعاون مع الشركاء في جميع أنحاء العالم”.

وبحسب التقرير سيتم تنفيذ المشروع بقيمة 5 ملايين يورو من قبل مؤسسة خبراء فرنسا على أن يشمل المؤسسات الاقتصادية الليبية الرئيسية بما فيها وزارات الاقتصاد والتجارة والتخطيط والمالية والمصرف المركزي والغرف التجارية فضلا عن العمل مع شركاء ليبيين في مجال التكنولوجيا والاتصالات.

وأضاف التقرير إن من بين هؤلاء الشركاء الهيئة العامة للمعلومات والشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات والعديد من شركات ذات الاختصاص المماثل بهدف قدرات وزارة الاقتصاد والتجارة ومؤسسات ذات صلة لتصميم سياسات عامة داعمة للإصلاحات وخلق أعمال تجارية جديدة لتعزز الاستثمار المحلي والأجنبي.

وتابع التقرير إن الهدف من المشروع هو دعم ليبيا في تحولها الرقمي من خلال إنشاء إستراتيجية رقمية وطنية ورقمنة خدمات وأدوات المؤسسات العامة وزيادة استخدام التقنيات الرقمية في المؤسسات الاقتصادية الليبية وتسهيل الوصول إلى التمويل من خلال تشجيع مؤسسات المال.

وأضاف التقرير إن هذه المؤسسات المالية سيتم تشجيعها عبر المشروع تقديم حلول الائتمان والأموال للشركات الصغيرة والمتوسطة وخلق بيئة مواتية للتمويل الأصغر وتكنولوجيا المال في ليبيا في وقت عملت فيه مؤسسة خبراء فرنسا مع السلطات الليبية منذ العام 2016 لدعم القطاع الخاص وريادة الأعمال.

ونقل التقرير عن رئيس قسم الحوكمة المالية والاقتصادية بالمؤسسة في ليبيا “إيزابيل فالو” قولها:”يسعدنا مواصلة هذا التعاون من خلال إطلاق هذا المشروع الجديد الذي يسلط الضوء على الحوكمة الإلكترونية والرقمنة ويتصدى للتحديات الجديدة التي تواجه البلاد”.

ترجمة المرصد – خاص

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