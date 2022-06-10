بالعون: ليبيا قد تدخل في حرب صغيرة للخروج من حالة الجمود السياسي

قالت عضو مجلس النواب أسمهان بالعون، إن حالة الانسداد السياسي الحالية ستتعمق أكثر بعد نهاية اتفاق جنيف بسبب أزمة الشرعية بين الأطراف السياسية المتصارعة.

وأضافت بالعون، في تصريحات صحفية، أن استمرار رفض حكومة الدبيبة التنحي عن السلطة وإصرار حكومة باشاغا على العمل من سرت سيؤدي إلى تأكل الموقف العسكري للطرفين داخل العاصمة في الأسابيع القادمة، ما سيمهد الطريق أمام طرف ثالث كخيار لحل الأزمة الليبية.

وتابعت:” على الرغم من التقارب الأخير بين تركيا ومصر إلا أن الخلافات ما زالت مستمرة بينهما في ليبيا، فمطلب القاهرة بإلغاء الاتفاقية الأمنية والعسكرية مع طرابلس كشرط مهم يسبق إعادة التطبيع بين الدولتين، لم يتغير، ومن غير المرجح أن توافق تركيا على طلبات الدولة المصرية دون الحصول على شيء مقابلها”.

واستطردت:” بعد تدخل السفير الأمريكي لم يعد بإمكان الصديق الكبير صرف أي ميزانية سواء في الشرق أو الغرب، إلى حين وضع ترتيبات مالية مؤقتة تضمن توزيع إيرادات النفط بشكل عادل وشفاف”.

واختتمت قائلة:” إذا استمرت حالة الجمود السياسي في البلاد فترات طويلة دون انفراجة، ربما ستدخل ليبيا في حرب صغيرة لإعادة رسم المشهد السياسي والأمني للخروج من حالة الجمود الحالية قبل الوصول الي إحلال الأمن والسلام النهائي”.