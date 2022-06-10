ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

10 June, 2022

وصلت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش والوفد المرافق لها إلى العاصمة التونسية الجمعة، في زيارة رسمية بدعوة من رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد، حيث كان في استقبالها وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي.

وتأتي هذه الزيارة ضمن إطار التشاور بين دولة ليبيا و تونس و الجزائر، حيث عقدت جلسة مباحثات مشتركة مع نظيريها وزيري الخارجية التونسي و الجزائري، وخلال الجلسة التشاورية التي عقدت الجمعة بالعاصمة التونسية ؛ جدد الوزراء التأكيد على أهمية العلاقات الأخوية بين الدول الشقيقة الثلاثة وعمق الروابط التي تجمع بين شعوبها وإيمانها بوحدة المصير؛ مرحبين بالتوافقات الكبيرة في مواقف بلدانهم حول أهم القضايا ذات الاهتمام المشترك، وحرصهم على مواصلة الجهود لترسيخ سنة التشاور والتنسيق عبر عقد اجتماعات دورية مماثلة، كلما اقتضت الضرورة حرصاً منهم على تبادل الرؤى وتنسيق المواقف المشتركة حول القضايا الإقليمية والدولية، وما ينتج عنه من تحديات سياسية وأمنية واقتصادية.

وفي ختام الاجتماع التشاوري التقت الوزيرة برئيس جمهورية تونس السيد قيس سعيد الذي أكد على عمق العلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين الشقيقين، معرباً عن دعمه للشقيقة ليبيا وللمساعي الحميدة وجهود حكومة الوحدة الوطنية في تعزيز الاستقرار والوحدة فى ليبيا .

وبدورها ثمنت وزيرة الخارجية دور الشقيقة تونس في المنطقة وحرصها على استقرار ليبيا ووحدة أراضيها، والعلاقة التاريخية التي تجمع الشعبين الشقيقين.