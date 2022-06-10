مقتل عاملين من نيجيريا إثر انفجار أسطوانة أكسجين بورشة صناعية في سرت

لقي عاملان من نيجيريا حتفهما إثر انفجار أسطوانة أكسجين داخل إحدى الورش بالحي الصناعي في مدينة سرت، على ما أفادت مصادر محلية «بوابة الوسط» اليوم الجمعة.

وقالت المصادر إن العاملين كانا يعملان بالورشة وعثر «على أشلائهما بحالة سيئة عقب الانفجار»، وجرى نقلهما إلى مستشفى بن سينا التعليمي في سرت.

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وأضافت المصادر أنه جرى وضع الجثمانين بثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى إلى أن تتولى النيابة العامة في سرت إتمام الإجراءات والتحقيق في الحادثة.