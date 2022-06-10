مصرف ليبيا المركزي يختتم فعاليات “المؤتمر المصرفي الليبي”

العنوان-طرابلس

اختتمت في طرابلس فعّاليات “المؤتمر المصرفي الليبي” حول الامتثال الذي أقيم برعاية وتنظيم مصرف ليبيا المركزي بالتعاون مع المؤسسة العربية المصرفية لندن بنك ABC والبنك التجاري العربي البريطاني BACB.

وافتتح المؤتمر الذي استمر على مدار 3 أيام محافظ المصرف الصديق الكبير وحضره ورؤساء مجالس الإدارات والمديرون العامون للمصارف التجارية في ليبيا.

ولفت المصرف المركزي في بيان له إلى أن المؤتمر يأتي في إطار برنامج مصرف ليبيا المركزي. لتطوير القطاع المصرفي في مجال الحوكمة والامتثال ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.