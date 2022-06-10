المشري لـ المبعوث الفرنسي: لابد من التوافق على أسس دستورية سليمة للخروج من حالة الانسداد السياسي

ليبيا – بحث رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري القيادي بحزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان أمس الخميس المبعوث الخاص الفرنسي لدولة ليبيا بول سولير والسفيرة الفرنسية بياتريس دوهيلين حول أهميةالعملية الانتخابية وتنظيمها.

المبعوث الخاص والسفيرة، أكدا بحسب تغريدة نشرتها السفارة الفرنسية لدى ليبيا لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أن بلاديهما تدعمان البرلمان ومجلس الدولة في حوارهما المقام بالقاهرة حول القاعدة الدستورية بوساطة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

المشري أكد خلال اللقاء بحسب المكتب الإعلامي لمجلس الدولة على رؤية المجلس للخروج من حالة الانسداد السياسي من خلال التوافق على أسس دستورية وقانونية سليمة؛ تمهيداً للوصول إلى الاستحقاقات الانتخابية التي يتطلع إليها كل الشعب الليبي.

كما أطلع المبعوثُ الفرنسي المشري على ما خلصت إليه الاجتماعات التي تم عقدها في تونس، وعلى رأسها اجتماعات مجموعة العمل الدولية بشأن ليبيا، والتي شاركت فيها فرنسا، مؤكداً في ذات الوقت على دعم بلاده للجهود المبذولة لإنهاء العمل على المسار الدستوري؛ وذلك للوصول إلى الانتخابات في أقرب وقت ممكن.

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