الرقابة على الأغذية يطالب بتطبيق الاشتراطات الصحية

أخبار ليبيا 24

طالب مركز الرقابة على الأغذية مدراء الفروع بتطبيق الاشتراطات الصحية عند نقل السلع والمنتجات الغذائية المختلفة.

وأوضح المركز في بيان أن مدير مكتب الرقابة الداخلية بالإدارة العامة نوري الضاوي عمم على مدراء الفروع والمكاتب التابعين للمركز. بضرورة اتخاذ إجراءاتهم بتطبيق الرقابة اللازمة على كافة قنوات التصنيع والتوزيع والعرض والبيع والتخزين والنقل للسلع والمنتجات الغذائية.

وأشار إلى دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة وعدم الالتزام بعدم تداول السلع والمنتجات الغذائية. بالحفاظ على أساليب النقل المنوه عنها بالمواصفة رقم 564 لسنة 2013.

ولفت المركز إلى أنه يجب ضبط المخالفين وتطبيق أقصى العقوبات القانونية حيالهم. لما يشكله فعلهم بجرم يمس صحة المستهلك.

ورصد مركز الرقابة على الأغذية عدة حالات لم تلتزم بضوابط ومعايير الصحة في نقل السلع والمواد الغذائية .