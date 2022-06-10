الخارجية التونسية: اجتماع ثلاثي للجرندي والمنقوش ولعمامرة لتنسيق المواقف المشتركة

وصلت وزيرة الخارجية بالحكومة منتهية الولاية نجلاء المنقوش ونظيرها الجزائري رمطان لعمامرة إلى تونس لعقد اجتماع مع نظيرهما التونسي عثمان الجرندي.

وقالت وزارة الخارجية التونسية إن الاجتماع ترجمة لحرص الدول الثلاث على تطوير العلاقات واستكشاف آفاق جديدة للتعاون إضافة إلى تبادل الرؤى وتنسيق المواقف حول مجمل القضايا الدولية والإقليمية الراهنة، وما تطرحه من تحديات سياسية وأمنية واقتصادية واجتماعية وإنسانية.

وأضافت الوزارة في بيان: “كما سيكون الاجتماع مناسبة لاستعراض الاستحقاقات الإقليمية والدولية المقبلة، وستتركز المشاورات على عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك بما في ذلك التنمية المندمجة والمتضامنة ومكافحة الإرهاب والتصدي للجريمة المنظمة وقضايا الأمن الغذائي والطاقي والبيئي التي تفرض نفسها في ظل المستجدات الدولية الراهنة”.