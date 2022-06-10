المشري: اطلعتُ المبعوث الفرنسي على رؤيتي للخروج من حالة الانسداد السياسي

التقى رئيس مجلس الدولة الاستشاري “خالد المشري”، المبعوث الفرنسي “بول سولير” رفقة سفيرة فرنسا لدى ليبيا “بياتريس دوهيلين” بمقر المجلس في العاصمة طرابلس.

وأكد المشري، خلال اللقاء، على رؤية المجلس الأعلى للدولة للخروج من حالة الانسداد السياسي من خلال التوافق على أسس دستورية وقانونية سليمة؛ تمهيداً للوصول إلى الاستحقاقات الانتخابية التي يتطلع إليها كل الشعب الليبي، على تعبيره.

كما اطلع المبعوثُ الفرنسي، المشري على ما خلصت إليه الاجتماعات التي تم عقدها في تونس، وعلى رأسها اجتماعات مجموعة العمل الدولية بشأن ليبيا، والتي شاركت فيها فرنسا، مؤكداً في ذات الوقت على دعم بلاده للجهود المبذولة لإنهاء العمل على المسار الدستوري؛ وذلك للوصول إلى الانتخابات في أقرب وقت ممكن.