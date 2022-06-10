الليبية للاستثمار تنجح للمرة الثانية في منع شركة “سيبابلاست” التونسية من الحجز على أصولها

ليبيا – نجحت المؤسسة الليبية للاستثمار للمرة الثانية في منع شركة “سيبابلاست” التونسية من الحجز على أصولها بالجمهورية الفرنسية.

المؤسسة الليبية للاستثمار أفادت عبر مكتبها الإعلامي حصولها على حكم لصالحها ضد شركة “سيبابلاست”، والذي يقضي بإلغاء وإبطال الحجوزات التي تم إيقاعها في فرنسا، وجاء ذلك بعد أن قدمت المؤسسة دفوعها أمام القضاء مستندة على استقلاليتها.

وبحسب المؤسسة فإن شركة “سيبابلاست” أوقعت عدد من الحجوزات على أصول المؤسسة في الخارج، ألا أنها تصدت لذلك وحالت دون المساس بإصولها، من خلال رفع قضايا منفصلة لكل حجز على حدى وحصولها على أحكام قضائية لصالحها.

وأكدت المؤسسة أنها أغلقت المجال على محاولات شركة “سيبابلاست” ضدها وأسدلت الستار على ذلك.

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