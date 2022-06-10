حويلي: البعثة تعمل على خطة بديلة حال فشلت مشاورات القاهرة

كشف عضو لجنة المسار الدستوري عن مجلس الدولة عبدالقادر حويلي، أن البعثة الأممية تعمل على إشراك المجلس الرئاسي في إصدار التشريعات الانتخابية باعتبارها خطة بديلة في حال فشل مشاورات القاهرة.

واعتبر حويلي في مداخلة مع قناة “ليبيا الأحرار”، التي تمولها قطر وتبث من تركيا، أن البعثة لن تتمكن من تفعيل هذه الخطة بسبب وجود انقسام داخل مجلس الأمن الدولي، موضحا أن المواد الخلافية في القاعدة الدستورية التي ستبحث في القاهرة تتعلق بشروط الترشح ومقرات السلطة التشريعية ومكان العاصمة، بالإضافة إلى الأحكام الانتقالية.

وشدد حويلي على أن مجلس الدولة لن يقدم تنازلات فيما يتعلق بشروط ترشح الرئيس؛ والتي وصفها بالخط الأحمر، مطالبا مجلس النواب باحترام التشريعات السارية فيما يتعلق بشروط الترشح للرئاسة.

ومن المقرر انطلاق الجولة الثالثة من مشاورات اللجنة الدستورية في القاهرة غدا السبت، بعد الاتفاق على 70% من النقاط في الجولة الثانية.