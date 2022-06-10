الأبلق: حكومة الدبيبة لن يتم تغييرها إلا عبر اتفاق سياسي جديد

ليبيا – رجح عضو مجلس النواب المقاطع عمار الأبلق عضو جماعة الإخوان بقاء حكومة تصريف الأعمال في السلطة بعد انتهاء المدة المقررة لخارطة طريق ملتقى الحوار يونيو الجاري، لافتًا إلى أن الحكومة الحالية والمجلس الرئاسي جاءا عبر لجنة الحوار الـ 75.

الأبلق وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا بانوراما” الذراع الإعلامي لحزب العدالة والبناء، رأى أن الحكومة الحالية لن يتم تغييرها إلا عبر اتفاق سياسي جديد أو عن طريق صناديق الانتخابات باختيار مجلس تشريعي بديل عن مجلسي النواب والدولة.

أما بخصوص الاعتراف الدولي، فأشار الأبلق إلى أن الحكومة المكلفة من مجلس النواب لم تنل الاعتراف وستبقى كذلك، لافتًا إلى أن هذا الأمر أشار إليه المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك الذي قال: إن عملية منح الثقة شابها الغموض وعدم الشفافية.

وزعم الأبلق أن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح يصر وتشبث بالتعديل الدستوري الثاني عشر وأن اجتماعات القاهرة منخرطة على هذا الأساس وغايتها في ذلك عدم الذهاب إلى الانتخابات، على حد قوله.