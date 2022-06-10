مؤسسة الاستثمار تنجح بمنع شركة سيبابلاست التونسية من الحجز على أصولها بفرنسا | أخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24

أعلنت مؤسسة الاستثمار أنها تمكنت للمرة الثانية على التوالي في منع شركة “سيبابلاست” التونسية من الحجز على أصولها بفرنسا.

وقالت المؤسسة في بيان لها إنها نجحت في الحصول على حكم لصالحها ضد شركة “سيبابلاست”. والذي يقضي بإلغاء وإبطال الحجوزات التي تم إيقاعها في فرنسا، وجاء ذلك بعد أن قدمت المؤسسة دفوعها أمام القضاء مستندة على استقلاليتها.

وأشارت المؤسسة إلى أن شركة “سيبابلاست” أوقعت عددًا من الحجوزات على أصول المؤسسة في الخارج. إلا أن المؤسسة تصدت لذلك وحالت دون المساس بأصولها. من خلال رفع قضايا منفصلة لكل حجز على حدى وحصولها على أحكام قضائية لصالحها.

وأكدت المؤسسة أنها أغلقت المجال على محاولات شركة “سيبابلاست” ضدها.

يشار إلى أن في 2014 صدر حكم تحكيمي من غرفة التحكيم بتونس ضد ليبيا لصالح شركة سيبايلاست التونسية. وفي 2021 أصدر قاضي التنفيذ بمحكمة باريس الابتدائية أمر الحجز تنفيذ للحكم التحكيمي، وفي 2021 استلمت مؤسسة الاستثمار إخطار بالحجز على أصولها في فرنسا.

وفي السنة ذاتها رفضت المؤسسة تنفيذ الحجز على أصولها من خلال تقديم دفوع أمام المحكمة الابتدائية في باريس. وفي 2022 قررت المحكمة بعد تقديم الدفوع ومذكرات الدفاع حجز الدعوى للحكم، وفي السنة ذاتها نجحت المؤسسة في الحصول على حكم لصالحها. حيث حكمت المحكمة بإلغاء الحجوزات التي تم إيقاعها ضدها أمام المحكمة الابتدائية في باريس.