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وزير الدفاع التركي: السلام في ليبيا وغيرها ضمن مسؤوليات حلف الناتو

تم النشر منذُ 24 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال وزير الدفاع التركي خلوصي آكار، إن السلام العالمي في العديد من المناطق والدول من بينها ليبيا يقع في نطاق عمل حلف شمال الأطلسي الناتو.

جاء ذلك في كلمة وزير الدفاع التركي الخميس في اختتام مناورات يوم المراقب المتميز لتمرين إيفس 2022 الذي أقيمت في ولاية أزمير؛ حيث قال آكار إن السلام العالمي في العديد من المناطق والدول من ليبيا إلى كوسوفو ومن أذربيجان إلى البوسنة والهرسك ومن قطر إلى الصومال يقع في نطاق بعثات الأمم المتحدة وحلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا والاتفاقيات الثنائية.

وأكد خلوصي أن تركيا استمرت بنجاح في أداء جميع الواجبات والمهام التي اضطلعت بها منذ انضمامها إلى حلف الناتو منذ عام 1952، وفق قوله.

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عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

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