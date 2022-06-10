حويلي: البعثة الأممية لديها خطة بديلة لإصدار التشريعات الانتخابية في حال فشل مشاورات القاهرة

حويلي وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا بتمويل قطري، أوضح أن البعثة لن تتمكن من تفعيل هذه الخطة بسبب وجود انقسام داخل مجلس الأمن الدولي، مبينًا أن المواد الخلافية في القاعدة الدستورية التي ستبحث في القاهرة تتعلق بشروط الترشح ومقرات السلطة التشريعية ومكان العاصمة، بالإضافة إلى الأحكام الانتقالية.

وشدد حويلي على أن مجلس الدولة لن يقدم تنازلات فيما يتعلق بشروط ترشح الرئيس؛ والتي وصفها بالخط الأحمر، مطالبًا مجلس النواب باحترام التشريعات السارية فيما يتعلق بشروط الترشح للرئاسة.