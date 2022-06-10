ليبيا الان

حويلي: البعثة الأممية لديها خطة بديلة لإصدار التشريعات الانتخابية في حال فشل مشاورات القاهرة

تم النشر منذُ 5 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – كشف عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 عبد القادر حويلي عضو لجنة المسار الدستوري عن مجلس الدولة عن أن البعثة الأممية تعمل على إشراك المجلس الرئاسي في إصدار التشريعات الانتخابية باعتبارها خطة بديلة في حال فشل مشاورات القاهرة.

حويلي وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا بتمويل قطري، أوضح أن البعثة لن تتمكن من تفعيل هذه الخطة بسبب وجود انقسام داخل مجلس الأمن الدولي، مبينًا أن المواد الخلافية في القاعدة الدستورية التي ستبحث في القاهرة تتعلق بشروط الترشح ومقرات السلطة التشريعية ومكان العاصمة، بالإضافة إلى الأحكام الانتقالية.

وشدد حويلي على أن مجلس الدولة لن يقدم تنازلات فيما يتعلق بشروط ترشح الرئيس؛ والتي وصفها بالخط الأحمر، مطالبًا مجلس النواب باحترام التشريعات السارية فيما يتعلق بشروط الترشح للرئاسة.

 

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية

عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك