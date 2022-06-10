سعيد يؤكد دعمه لجهود حكومة الوحدة في تعزيز الاستقرار بليبيا

عبّر الرئيس التونسي قيس سعيد عن دعمه الكامل لليبيا والمساعي التي وصفها بالحميدة، وجهود حكومة الوحدة في تعزيز الاستقرار والوحدة في ليبيا.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع سعيد مع وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش، والتي ثمنت دور تونس في المنطقة وحرصها على استقرار ليبيا ووحدة أراضيها.

وكانت المنقوش قد عقدت قبل لقائها سعيد جلسة مباحثات مشتركة مع نظيريها التونسي عثمان الجرندي والجزائري رمطان لعمامرة، حيث أكد الوزراء على أهمية العلاقات بين دولهم، مرحبين بالتوافق بين مواقف بلدانهم حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وشدد الوزراء حرصهم على مواصلة الجهود لترسيخ التشاور والتنسيق من خلال عقد اجتماعات دورية مماثلة، بهدف تبادل الرؤى وتنسيق المواقف حول القضايا الإقليمية والدولية.

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