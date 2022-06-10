العثور على وكر للعناصر الإرهابية جنوب حقل الغاني

أخبار ليبيا 24 – متابعات

عثرت “سرية الحماية” التابعة للواء 128 المعزز على وكر داخل أحد الجبال يتبع تنظيم الدولة الإرهابي جنوب حقل الغاني.

وأوضح اللواء في بيان عبر صفحته الرسمية اليوم الجمعة أنه تم العثور على وكر يتبع تنظيم الدولة الإرهابي. جنوب حقل الغاني في ضواحي منطقة زلة في الجفرة.

خندق تحت الأرض

وأشار اللواء إلى أن عناصر التنظيم قاموا بحفر خندق تحت الأرض. كان يُستخدم من قبلهم كمقر للتخطيط لنشاطهم الإرهابي بالمنطقة.

وتمكنت قوات الجيش الوطني من القبض على عدد من العناصر الإرهابية ضمن عمليات عسكرية. تستهدف دك أوكار التنظيمات المتطرفة في جبال “الهروج” جنوبي البلاد.

القضاء على الإرهاب

وقال مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش اللواء خالد المحجوب، في بيان له حينها. إن القوات المسلحة الليبية تواصل عملياتها العسكرية للقضاء على الإرهاب، وتقبض على مزيد من الإرهابيين في جبال الهروج. التي يحاول عناصر تنظيمات التطرف الاختباء فيها والانطلاق منها لممارسة نشاطهم الإرهابي ومحاولة زعزعة الأمن.

وأرسلت القوات المسلحة، بأوامر من القائد العام المشير خليفة حفتر، قوات إضافية إلى الجنوبي الغربي لليبيا بهدف تأمين المنطقة والمساهمة في بسط الأمن.

قوات إضافية

وقال، المكتب الإعلامي بقوة عمليات الجنوب، اليوم الثلاثاء، إن بعضا من القطاعات العسكرية التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة وصلت إلى قاعدة براك الشاطئ الجوية.

وأضاف المكتب، أن إرسال هذه القطاعات جاء تنفيذا لأوامر القائد العام للقوات المسلحة، المشير خليفة حفتر.

وأكد المكتب، أن هذه القطاعات ستباشر مهامها في تأمين الجنوب والعمل على راحة المواطن وبسط الأمن بالمنطقة الجنوبية.

تأمين الجنوب الليبي

ونشر المكتب، على فيسبوك، صورًا تظهر وصول هذه القطاعات إلى قاعدة براك الشاطئ الجوية.

وتعمل القوات المسلحة، على تأمين الجنوب الليبي من العصابات الإجرامية والتنظيمات الإرهابية وعمليات الاتجار بالبشر.

وللقيادة العامة للقوات المسلحة، دور بارز في تحجيم دور التنظيمات الإرهابية والإجرامية وعلى رأسها داعش في الجنوبي الغربي لليبيا.

وأكد القائد العام للقوات المسلحة، المشير خليفة حفتر، في أكثر من مناسبة على ضرورة تكثيف التعاون من أجل سد الثغرات الأمنية. من خلال قطع مصادر تمويل التنظيم ودعم الأجهزة الأمنية وحرس الحدود.