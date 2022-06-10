المبعوث الإيطالي الخاص يشرع في جولة مشاورات من طرابلس

بدأ نيكولا أورلاندو المبعوث الخاص لوزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو إلى ليبيا، جولة من المشاورات في طرابلس بلقاء رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري بحضور جوزيبي بوتشينو، بحسب بيان من السفارة الإيطالية نشرته على حسابها بموقع تويتر.

وكتب أورلاندو على حسابه على تويتر “لقد أعربت قبل الجولة الثالثة من المحادثات في القاهرة عن تشجيعي للتوصل إلى إطار دستوري لإجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن وأكدت التزام إيطاليا بوحدة ليبيا واستقرارها وسيادتها”.

ومثّل بوتشينو وأورلاندو إيطاليا يوم الثلاثاء 7 يونيو في اجتماع “فني” عقد في تونس العاصمة للتوصل إلى اتفاق دولي لحل الأزمة في ليبيا، بحسب ما ذكرت وكالة نوفا للأنباء.

وشارك كذلك في الإجتماع دبلوماسيون من الدول الغربية الأعضاء الثلاثة في مجلس الأمن التي تتمتع بحق النقض، وهي فرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، إلى جانب إيطاليا وألمانيا، الدولتين الأوروبيتين الأكثر انخراطًا في الملف الليبي، بالإضافة إلى تركيا ومصر، الدولتان الرئيسيتان اللتان تقودان الجبهتين المتعارضتين في ليبيا.