وفاة لاعب في منتخب الجزائر بحادث سير

توفي بلال بن حمودة لاعب منتخب الجزائر للمحليين ونجم نادي اتحاد العاصمة لكرة القدم إثر حادث سير في بلاده.

بن حمودة كان رفقة صديقه في سيارته صباح اليوم الجمعة في طريق غربي العاصمة الجزائرية بمنطقة الداودة، ليتعرضا لحادث تصادم عنيف تسبب في احتراق السيارة.

نادي اتحاد العاصمة كان قد توجه إلى مدينة سطيق لمواجهة فريق الوفاق غدا السبت ضمن المرحلة 34 في الدوري الجزائري، لكن عادت البعثة أدراجها فور علمهم بخبر وفاة بن حمودة، لحضور مراسم الجنازة والتأبين.

بن حمودة كان قد شارك مع منتخب الجزائر للمحليين مساء الخميس، وسجل الهدف الثاني لبلاده في شباك الكونغو الديموقراطية في لقاء انتهى (3-0) ضمن الدورة الرباعية التي تستضيفها الجزائر استعدادا لبطولة كأس الأمم الإفريقية للمحليين.

وكان بلال بن حمودة ضمن أبرز مواهب الكرة الجزائرية المحلية في الفترة الأخيرة، حيث كان ينشط في مركز لاعب الوسط المهاجم.

بن حمودة مثل منتخب الجزائر للشباب في عام 2018، وانضم إلى منتخب الكبار في 2021، وقاد منتخب الجزائر الأوليبي تحت 23 سنة، بالإضافة إلى تألقه مع منتخب المحليين.