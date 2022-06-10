المشري يلتقي المبعوث الفرنسي

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التقى رئيس مجلس الدولة خالد المشري مع المبعوث الفرنسي إلى ليبيا، بول سولير، رفقة السفيرة بياتريس دوهيلين، بمقر المجلس في العاصمة طرابلس.

وقال مكتب مجلس الدولة، إن المشري أكد خلال اللقاء على رؤية المجلس للخروج من حالة الانسداد السياسي من خلال التوافق على أسس دستورية وقانونية سليمة؛ تمهيدا للوصول إلى الاستحقاقات الانتخابية التي يتطلع إليها كل الشعب الليبي.

وأضاف، أن المبعوث الفرنسي أطلع المشري على ما خلصت إليه الاجتماعات التي تم عقدها في تونس، وعلى رأسها اجتماعات مجموعة العمل الدولية بشأن ليبيا، والتي شاركت فيها فرنسا.

وقال المكتب، أن المبعوث الفرنسي، أكد على دعم بلاده للجهود المبذولة لإنهاء العمل على المسار الدستوري؛ وذلك للوصول إلى الانتخابات في أقرب وقت ممكن.