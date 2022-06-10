معزب: الرئاسي وحكومة الدبيبة تنتهي ولايتهما معًا في 21 يونيو الجاري

ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 محمد معزب إن السلطات التنفيذية الحالية سواء المجلس الرئاسي أو حكومة تصريف الأعمال المنبثقان عن ملتقى الحوار السياسي في جنيف تنتهي ولايتهما معًا في 21 يونيو الجاري.

معزب وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا بانوراما” الذراع الإعلامي لحزب العدلة والبناء، أوضح أن السلطة التنفيذية الحالية تم التصويت عليها في قائمة واحدة، شملت الرئاسي بمقاعده الثلاثة ورئيس الحكومة ونائبيه.

ورجح معزب أنه بعد تاريخ 21 يونيو الجاري قد تلجأ البعثة الأممية للتمديد إلى حين اختيار سلطة تنفيذية جديدة للبلاد.

وأضاف معزب أن القضاء والرئاسي عاجزان عن تقديم أي حل للأزمة، متوقعًا انتظار البعثة الأممية إعلان اللجنة المشتركة لمجلسي النواب والدولة بشأن المسار الدستوري عن فشلها في الوصول لتوافق لتلتقط المبادرة بتشكيل لجنة حوار جديدة مهمتها تشكيل حكومة تشرف على إجراء انتخابات برلمانية فقط خلال الأشهر المتبقية من السنة الجارية.

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