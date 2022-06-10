تحذيرات من تيارات بحرية وأمواج عالية في الساحل الغربي

حذر القاطع الغربي بجهاز حرس السواحل الاقتراب من البحر لوجود تيارات بحرية وأمواج عالية تصل إلى 4 أمتار وتستمر لمدة ثلاثة أيام تجعل من ارتياد البحر أمر بالغ الخطورة.

وأكد الجهاز أن مفرزة من حرس السواحل وأمن الموانئ بمصفاة الزاوية ونقطة مرسى ديلة تمكنوا من انتشال جثة طفل يبلغ من العمر 14 عامًا، فيما يجري البحث عن شقيقه البالغ من العمر 15 عامًا والذي تعذر انتشاله بسبب سوء الأحوال الجوية وعدم القدرة على استكمال عمليات البحث.

وكانت مؤسسة رؤية قد حذرت من اضطراب البحر أيام الجمعة والسبت في المنطقة الممتدة من رأس اجدير حتى سرت مع توقعات ببلوغ الأمواج ارتفاعًا يتراوح بين 0,75 إلى 2,00 متر.

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