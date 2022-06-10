ملتقى قبائل العواقير: القوات المسلحة وقيادتها خط أحمر

نظم ملتقى قبائل العواقير اجتماعا موسعا تحت شعار “القبيلة مظلة اجتماعية تدعم بناء الدولة”.

وأكد المجتمعون في البيان الختامي للملتقى أن القوات المسلحة وقيادتها خط أحمر، داعين إلى بناء الدولة والتأكيد على تفعيل الدستور 51 المُعدل.

وحث حكماء القبيلة على الترابط بين أبناء القبيلة ونبذ الفرقة وكذلك تأييد القوات المسلحة، موضحين أن القبيلة مظلة اجتماعية وحامية للوطن ومعولاً للبناء والسير قدماً نحو مستقبل أفضل للبلاد.

هذا وجاء الاجتماع الذي عقد بمنطقة المقزحة في بنغازي، تأكيدا لمسيرة الجهاد ورفعة الوطن وبناء دولة القانون والمؤسسات.