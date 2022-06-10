النايض: ناقشت مع السفير الألماني السبُل المحتملة لتجاوز الإشكاليّات بعد انتهاء “خارطة الطريق”

التقى سفير ألمانيا لدى ليبيا ميخائيل اونماخت، اليوم الجمعة بالمترشّح الرّئاسي ورئيس تكتل إحياء ليبيا عارف النايض.

وقال النايض في تغريدة عبر “تويتر” إنهما ناقشا خلال اللقاء آخر المستجدّات في ليبيا مع قرب انتهاء الإطار الزمني لخارطة الطريق الحالية والسبُل المحتملة لتجاوز الإشكاليّات السّياسيّة والقانونيّة الّتي تواجه البلاد.

وبحسب النايض فإنهما ناقشا سبُل استعادة زخم العمليّة الانتخابيّة، وإجراء الانتخابات الرّئاسيّة والبرلمانيّة المؤجّلة.