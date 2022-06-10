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إيطاليا تعتزم تنظيم مؤتمر دولي حول ليبيا في 22 يونيو الجاري

تم النشر منذُ 24 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشفت وكالة نوفا الإيطالية عن مؤتمر مرتقب حول ليبيا، تتجهز إيطاليا لتنظيمه خلال الأيام المقبلة، للدفع بجهود الاستقرار في البلاد الغارقة في الفوضى منذ عام 2011.

وأضافت الوكالة أن المؤتمر الذي ستنظمه إيطاليا، سيكون بمشاركة الولايات المتحدة الأمريكية وإنجلترا وفرنسا وألمانيا، بالإضافة لمصر وتركيا، ومن المقرر أن يلتئم في 22 يونيو الجاري.

ويتوقع أن يناقش المؤتمر مسألة الهجرة غير القانونية التي ترهق إيطاليا ودول الاتحاد الأوروبي، بالإضافة لتوريد النفط والغاز والذي يعد ملف ملحاً لأوروبا، عقب الأزمة الروسية الأوكرانية وتوجه الغرب لمصادر بديلة للطاقة في ظل مشاركتهم بشكل مباشر في تشغيل حقول النفط وموانئ التصدير في ليبيا.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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