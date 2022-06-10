إيطاليا تعتزم تنظيم مؤتمر دولي حول ليبيا في 22 يونيو الجاري

كشفت وكالة نوفا الإيطالية عن مؤتمر مرتقب حول ليبيا، تتجهز إيطاليا لتنظيمه خلال الأيام المقبلة، للدفع بجهود الاستقرار في البلاد الغارقة في الفوضى منذ عام 2011.

وأضافت الوكالة أن المؤتمر الذي ستنظمه إيطاليا، سيكون بمشاركة الولايات المتحدة الأمريكية وإنجلترا وفرنسا وألمانيا، بالإضافة لمصر وتركيا، ومن المقرر أن يلتئم في 22 يونيو الجاري.

ويتوقع أن يناقش المؤتمر مسألة الهجرة غير القانونية التي ترهق إيطاليا ودول الاتحاد الأوروبي، بالإضافة لتوريد النفط والغاز والذي يعد ملف ملحاً لأوروبا، عقب الأزمة الروسية الأوكرانية وتوجه الغرب لمصادر بديلة للطاقة في ظل مشاركتهم بشكل مباشر في تشغيل حقول النفط وموانئ التصدير في ليبيا.

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