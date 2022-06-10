عقب تهديدات داعش..التعليم العالي تطالب بحماية المؤسسات التعليمية في الجنوب | أخبار ليبيا 24

أخبارليبيا24

طالبت وزارة التعليم العالي في حكومة الوحدة الوطنية الجهات الأمنية والعسكرية اتخاذ كل ما يلزم من تعزيزات وإجراءات لتعزيز حماية المؤسسات التعليمية بالمنطقة الجنوبية عقب تهديدات “داعش”.

وأوضحت وزارة التعليم أن هذه المطالبة جاءت بعد التسجيل الصوتي المنسوب لتنظيم الدولة الإرهابي (داعش) بشأن تهديدات بأعمال إرهابية تستهدف الأبرياء والمؤسسات في الجنوب الليبي ومن بينها مؤسسات الإسكان الطلابي في عدد من المدن بجنوب ليبيا.

وأكدت الوزارة أن مؤسسات التعليم بصفة عامة والتعليم العالي بصفة خاصة هي مؤسسات لبناء الإنسان وتعليمه وللرقي بالمجتمع وإحداث التنمية البشرية والمكانية اللازمة لنهوض الأمم.

وأدانت الوزارة هذه التهديدات ومحاولات التنظيم الارهابي لتشويه صورة المؤسسات التعليمية بهدف تجهيل المجتمع لخلق بيئة مناسبة للتنظيم لاستقطاب عناصر جديدة بعد هزائمه المتكررة.

وشددت وزارة التعليم على أهمية توحيد الصف بين أبناء الوطن لمقاومة هذه التنظيمات الظلامية العدو الوحيد لهذا الوطن.