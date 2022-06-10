من أمام ضريح عمر المختار في بنغازي.. وقفة للمطالبة بالعودة لدستور سنة 51 غير المعدل

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طالب، حراك دستور الاستقلال 1951 غير المعدل، اليوم الجمعة من أمام ضريح شيخ الشهداء عمر المختار في بنغازي، مجلس النواب ومجلس الدولة ولجنة المسار الدستوري بإقرار العودة إلى دستور الاستقلال غير المعدل لعام 1951.

كما طالب الحراك، الأمين العام للأمم المتحدة والمجتمع الدولي بالاقتداء بدور الأمم المتحدة إبّان تأسيس الدولة الليبية ومساهمتها الفعالة في تحقيق الاستقلال من خلال الإنصات لصوت الشارع الليبي ومطالبته بالنظام الاتحادي وفقا للأقاليم التاريخية الثلاثة “برقة وطرابلس وفزان”.

وجاء البيان قبل يوم من انعقاد الجولة الأخيرة في القاهرة من محادثات اللجنة الليبية المشتركة بهدف وضع الإطار الدستوري اللازم لإجراء الانتخابات.

وأعلنت، مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة الخاصة بليبيا ستيفاني وليامز، الخميس، إن محادثات اللجنة المشتركة لمجلسي النواب والأعلى للدولة ستعقد يوم غد السبت، لوضع الإطار الدستوري اللازم لنقل البلاد إلى انتخابات وطنية شاملة في أسرع وقت ممكن.

وفي 20 مايو الماضي، قالت وليامز، إن اللجنة المشتركة توافقت بشكل “مبدئي” حول 137 مادة من مواد مسودة الدستور.