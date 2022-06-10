فرنسا تجدد دعمها لمساعي إجراء الانتخابات الليبية خلال الفترة المقبلة

ليبيا – التقى رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح أمس الخميس مع المبعوث الخاص الفرنسي والسفيرة الفرنسية بول سولير وبياتريس دوهيلين لبحث المستجدات السياسية للعملية الانتخابية المقررة في ضوء التطورات المحلية والدولية.

اللقاء استعرض بحسب المكتب الإعلامي لمفوضية الانتخابات حرص المجتمع الدولي في هذه المرحلة المهمة على دعم المساعي الرامية لتحقيق التوافق بين جميع الاطراف المعنية بالعملية الانتخابية.

من جانبه، أكد سولير تجديد دعم بلاده لمساعي إجراء الانتخابات خلال الفترة المقبلة، مشيدًا في الوقت ذاته بمستوى جاهزية المفوضية وبالجهود التي بذلتها في مراحل العملية الانتخابية التي تم إنجازها.

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