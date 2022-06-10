الأمم المتحدة تتطلع لتحسين الأمن المائي في ليبيا

التقى الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا مارك أندريه فرانش، في بنغازي مع رئيس جهاز وإدارة تنفيذ مشروع النهر الصناعي عبد الناصر بوبطينة، لاستعراض الشراكة الجديدة مع الأمم المتحدة لتحسين الأمن المائي والتحديثات اللازمة لتمديد دورة حياة النهر الصناعي.

كما بحث فرانش رفقة عميد بلدية بنغازي صقر بوجواري، العمل الجاري بشأن إعادة تأهيل مركز المجتمع المدني، وخلق فرص العمل بدعم من الاتحاد الأوروبي والتأكيد على مواصلة الشراكة القوية بين الجانبين لتحسين الخدمات الأساسية المقدمة إلى السكان.

وفي ذات السياق أجرى الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي زيارة تفقدية لمدينة درنة، التقى خلالها المجلس المحلي الذي استعرض خطة درنة الإنمائية والتي تمثلت 25 أولوية؛ والتي تمت صياغتها من خلال أول عملية تخطيط تشاركية شارك فيها جميع الجهات الفاعلة في المدينة من الحكومة والمجتمع المدني، مع التركيز بشدة على مشاركة النساء والشباب.

وأطلق البرنامج الأممي بالشراكة مع بلدية درنة وجهاز إدارة المدن التاريخية، أعمال إعادة بناء المدخل الرئيسي والساحة الرئيسية لسوق الظلام في مدينة درنة القديمة والذي تعرض لدمار كامل عام 2018.

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