العامة للبحث الجنائي تضبط عصابة تمتهن خطف العمالة الوافدة للمطالبة بدفع فدية | أخبار ليبيا 24

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أعلنت الإدارة العامة للبحث الجنائي اليوم الجمعة القبض على عصابة بينهم شقيقين تمتهن خطف العمالة الوافدة لمطالبة أهاليهم بدفع فدية مالية نظير إطلاق سراحهم.

وأوضحت الإدارة العامة أن عملية القبض جاءت بعد التعاون والتنسيق بين فروع الإدارة العامة للبحث الجنائي المرج، الهلال النفطي سرت.

وذكرت الإدارة أن عمال مصريين وافدين تقدموا بشكوى ضد مجهولين قاموا بخطف اثنين من أقاربهم من العمالة الوافدة أحدهما يبلغ من العمر 16 عام وذلك أثناء سفرهم من مدينة المرج إلى مدينة سرت.

وأفادت الإدارة العامة للبحث الجنائي أن المشتكين أكدوا أن الخاطفين طلبوا فدية مالية قدرها 23.000 ألف دينار مقابل إخلاء سبيلهم.

وأشارت إلى أنه بعد فتح محضر رسمي بالواقعة تم إعداد خطة لضبط الأشخاص القائمين على الخطف وذلك بعد أن اتفقت الإدارة العامة للبحث الجنائي فرع المرج مع ذوي المختطفين بأن يتصلوا بالخاطفين ويبلغونهم استعدادهم لدفع الفدية المالية المطلوبة.

وأضافت الإدارة أنه بعد أن تم الاتصال بين أهل المخطوفين والخاطفين طلب الخاطفين تحويل المبلغ المذكور عن طريق مكتب تحويل أموال في مدينة المرج إلى مكتب تحويل في مدينة سرت.

وأكدت إدارة البحث الجنائي أنه تم التنسيق مع فرع الإدارة العامة للبحث الجنائي فرع سرت لضبط الخاطفين عند استلامهم للمبلغ من المكتب الذي حدده الخاطفين في اتصالهم بأهل المختطفين.

ولفتت إلى أنه بتحديد موعد التحويل والاستلام نصب فرع الإدارة العامة للبحث الجنائي سرت كمينا أمام المكتب وهو الأمر الذي أدى إلى ضبط شخص متلبس بمبلغ الفدية المالية.

وبينت الإدارة أنه بالإستدلال مع المقبوض عليه أفاد بأنه سيقوم بتحويل المبلغ ذاته الى مكتب في مدينة إجدابيا عليه تم التنسيق مع فرع الإدارة العامة للبحث الجنائي الهلال النفطي لضبط من يقوم باستلام المبلغ هناك وهو الأمر الذي تم فعلا بضبط شخص استلم المبلغ.

وأوضحت الإدارة العامة أنه بالتحقيق مع المقبوض عليه الثاني في مدينة أجدابيا أفاد بدوره أن المبلغ يخص أخيه وهو من طلب الفدية المالية مقابل إخلاء سبيل العمالة الوافدة المختطفين.

وذكرت أنه بعد أن أخلي سبيل المختطفين المصريين عند استلام المبلغ أفاد المختطفين أن الشخص الذي قام باستلام المبلغ المالي (المقبوض عليه الثاني) في مدينة أجدابيا هو أحد الخاطفين وهو شقيق الرأس المدبر لعملية الاختطاف.

وقالت الإدارة إن المختطفين أفادوا أن الخاطفين قاموا بتعذيبهم وكان ذلك ظاهرا في أجسادهم وقاموا باحتجازهم داخل “هنقر” بضواحي مدينة أجدابيا.

وأكدت الإدار أنه بعد سماع أقوال الموقوفين والمختطفين تمت إحالة القضية والموقوفين إلى النيابة العامة بينما جاري البحث والتحري وضبط وإحضار الرأس المدبر.