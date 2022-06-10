سعيد: تونس ترفض أي محاولة لتقسيم ليبيا

أكد الرئيس التونسي، قيس سعيد، أن “بلاده ترفض أي محاولة لتقسيم ليبيا”، مجددا “الإعراب عن استعداد بلاده الدائم للوقوف إلى جانب الليبيين ودعم جهودهم من أجل التوصل إلى تسوية سياسية تمكّن الشعب الليبي من التفرّغ لجهود التنمية والإعمار”.

وقالت الرئاسة التونسية إن الرئيس قيس سعيد جدد موقف تونس الثابت من الأوضاع في ليبيا والقائم على دعم الحل السلمي الليبي الليبي بعيدا عن التدخلات الخارجية والمتمسّك بوحدة ليبيا مشيرا إلى أن “أمن ليبيا واستقرارها من أمن واستقرار تونس”.