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الدبيبة يبحث مع المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي القاعدة الدستورية وملف الانتخابات

تم النشر منذُ 19 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أستقبل رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة اليوم الجمعة ، المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي بول سولير ، والسفيرة الفرنسية المعتمدة لدى ليبيا “بياتريس دوهيلين”.

وبحث اللقاء آخر المستجدات السياسية في ليبيا ، وأهمية إنجاز القاعدة الدستورية وبلوغ الانتخابات.

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صحيفة الساعة 24

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