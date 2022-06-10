الدبيبة يبحث مع المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي القاعدة الدستورية وملف الانتخابات

أستقبل رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة اليوم الجمعة ، المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي بول سولير ، والسفيرة الفرنسية المعتمدة لدى ليبيا “بياتريس دوهيلين”.

وبحث اللقاء آخر المستجدات السياسية في ليبيا ، وأهمية إنجاز القاعدة الدستورية وبلوغ الانتخابات.